Sıla Davut Güloğlu davasında son durum ne? Davut Güloğlu ne kadar ceza aldı? Sıla - Davut Güloğlu olayı nedir?
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Sıla Davut Güloğlu davasında son durum ne? Davut Güloğlu ne kadar ceza aldı? Sıla - Davut Güloğlu olayı nedir?

26.11.2020 19:52 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:55
Sıla Davut Güloğlu davasında son durum ne? Davut Güloğlu ne kadar ceza aldı? Sıla - Davut Güloğlu olayı nedir?

Sıla'ya hakaret ettiği için yargılanan Davut Güloğlu tutuklandı mı? Sıla Davut Güloğlu davasında son durum ne? Davut Güloğlu ne kadar ceza aldı? Sıla - Davut Güloğlu olayı nedir?

Sıla ile Davut Güloğlu arasında hakaret davası sebebiyle tartışma çıkmıştı. Sıla, Davut Güloğlu'nu mahkemeye vermiş ve tazminat davası açtı. Peki, Sıla Davut Güloğlu davasında son durum ne? Davut Güloğlu ne kadar ceza aldı? Sıla - Davut Güloğlu olayı nedir?

SILA - DAVUT GÜLOĞLU OLAYI NEDİR?

Bir dönemin ünlü ismi Davut Güloğlu, 2017 yılında katıldığı Söylemezsem Olmaz programında, Sıla'ya yanıt olarak dile getirdiği sözler nedeniyle mahkemelik oldu. Programda, Sıla'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası düzenlenen Yenikapı etkinliğine yönelik yorumuna cevap olarak 'S... olsun gitsin' ifadelerini içeren sözler sarfetmişti.

SILA - DAVUT GÜLOĞLU DAVASINDA SON DURUM NE?

Mahkeme, Sıla Gençoğlu Amani'nin açtığı davayı kısmen kabul etti. Mahkeme, 4 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte davalı Davut Güloğlu'ndan alınarak Sıla'ya verilmesine karar verdi. Tarafların karara iki hafta içinde istinafa başvurarak itiraz etme hakları bulunuyor.

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