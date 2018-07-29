Sıla'dan Harbiye Konserine Gelen Ünlü Hakemlere: Frikik Verirsem İlk Siz Bakın

Harbiye Açıkhava konserlerinin 6.'sını veren güzel şarkıcı Sıla, kendisini izlemeye gelen hakemlere takıldı. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği gecede popçuyu dinleyenler arasında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan gibi isimlerin bulunduğu 25 hakeme sahneden espri yaptı.

"FRİKİK VERİRSEM İLK SİZ BAKIN"

Derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sıla, "Frikik verirsem, ekrandan önce siz bakın istiyorum" diyerek hakemlere takıldı. Popçunun esprisiyle hayranları kahkahaya boğuldu.

"AHMET'İ SEVERDİK"

Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu ile babası Şükrü Gençoğlu da konserdeydi. Ömür Gençoğlu, şarkıcının eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında sorulan sorulara yanıt verdi. Ahmet Kural ve Sıla aşkı hakkında ilk kez soruları yanıtlayan Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, "Ahmet'i severdik. O özel konu. Hiç müdahil olmadım. Genç onlar, kendileri bilirler." dedi.

İşte Sıla'nın konserinden kareler...