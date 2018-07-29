Sıla'dan Harbiye Konserine Gelen Ünlü Hakemlere: Frikik Verirsem İlk Siz Bakın
Harbiye Açıkhava'da konser veren Sıla, kendisini dinlemeye gelen ünlü hakemlere "Frikik verirsem ekrandan önce ilk siz bakın" diyerek espri yaptı.
Harbiye Açıkhava konserlerinin 6.'sını veren güzel şarkıcı Sıla, kendisini izlemeye gelen hakemlere takıldı. Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği gecede popçuyu dinleyenler arasında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan gibi isimlerin bulunduğu 25 hakeme sahneden espri yaptı.
"FRİKİK VERİRSEM İLK SİZ BAKIN"
Derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sıla, "Frikik verirsem, ekrandan önce siz bakın istiyorum" diyerek hakemlere takıldı. Popçunun esprisiyle hayranları kahkahaya boğuldu.
"AHMET'İ SEVERDİK"
Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu ile babası Şükrü Gençoğlu da konserdeydi. Ömür Gençoğlu, şarkıcının eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında sorulan sorulara yanıt verdi. Ahmet Kural ve Sıla aşkı hakkında ilk kez soruları yanıtlayan Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, "Ahmet'i severdik. O özel konu. Hiç müdahil olmadım. Genç onlar, kendileri bilirler." dedi.
İşte Sıla'nın konserinden kareler...
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Artik frikik degil direk penalti istiyoruzCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sayın din görevlisi hocalarımız sizlerde sahaya çıkın....dinimizi anlatın....peygamberimizi, güzel ahlakı anlatın....insanların BU konulara çok ihtiyacı var....Sayın müftülerim lütfen bu konuda çalışmalar yapılsın rica ediyoruz...Görüyor sunuz millet tuhaf tuhaf işlerle uğraşıyorlar bunları düzeltmeniz lazımCevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen yeterki ver biz bakarızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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karınızdan çocugunuzdan utanınCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Pır güzel karısınız hamfendiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır