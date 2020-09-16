'Şila' çekicinin yakıt deposundaki 310 kilo eroini buldu
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'Şila' çekicinin yakıt deposundaki 310 kilo eroini buldu

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polilisin çekicide narkotik köpek 'Şila' ile yaptığı aramada, yakıt deposundaki özel bölmede, 310 kilo 880 gram eroin ele geçirildi.

'Şila' çekicinin yakıt deposundaki 310 kilo eroini buldu
16.09.2020 09:40 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:44

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polilisin çekicide narkotik köpek 'Şila' ile yaptığı aramada, yakıt deposundaki özel bölmede, 310 kilo 880 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.Ç., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolünde, şüphe üzerine bir çekiciyi durdurdu. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, çekicinin ikiye bölünen yakıt deposunda, 310 kilo 880 likit eroin ele geçirildi. Sürücü A.Ç. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.


Kaynak: DHA

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