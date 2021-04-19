Sıla Bozkır bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Sıla Bozkır nerede, ne oldu?
Müge Anlı - Sıla Bozkır olayı nedir? Kundaklama nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Sıla Bozkır bulundu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da ele alınan Sıla Bozkır'a ne oldu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sıla Bozkır konusu ele alınıyor.
Sıla Bozkır olayı nedir? Müge Anlı'da aranan Sıla Bozkır kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
SILA BOZKIR BULUNDU MU?
16 yaşındaki Ali Eren diye biriyle tanıştırıldığı söylenen 15 yaşındaki Sıla Bozkır'ı aramak için ailesi canlı yayına katıldı.
Yakın zamanda ameliyat olacağı belirtilen Sıla Bozkır'ı arama çalışmaları sürüyor...