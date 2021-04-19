Sıla Bozkır bulundu mu? Müge Anlı'da aranan 15 yaşındaki Sıla Bozkır nerede, ne oldu?

Müge Anlı - Sıla Bozkır olayı nedir? Kundaklama nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen Sıla Bozkır bulundu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da ele alınan Sıla Bozkır'a ne oldu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sıla Bozkır konusu ele alınıyor.