Sıla Bodrum Sezonunu Kapattı

Ünlü şarkıcı Sıla, Bodrum'da sezonun son konserini verdi. Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Sıla, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranları ile buluştu. Tüm biletlerin satıldığı konserde bilet bulamayanlar dışarıda kaldı. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde merdiven boşlukları bile doldu. Sıla'nın sahneye çıkmasıyla hayranları şarkıcıyı uzun süre alkışladı. Ünlü isim, sahnede eski ve yeni şarkılarına yer verdi. Hayranları Sıla'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser yaklaşık 2 saat sürdü.

(İHA)