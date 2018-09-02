Sıla Bodrum sezonun kapattı

MUĞLA - Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu Bodrum'da sezonun son konserini verdi.

Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Sıla, Bodrum Antik Tiyatro'da hayranları ile buluştu. Tüm biletlerin satıldığı konserde bilet bulamayanlar dışarıda kaldı. 3 bin kişinin izlediği konserde merdiven boşlukları bile doldu. Sıla'nın sahneye çıkmasıyla hayranları sanatçıyı uzun süre alkışladı. Sevilen sanatçı, sahnede eski ve yeni şarkılarına yer verdi. Hayranları Sıla'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Gümüş grisi dekolte kıyafet ile sahne alan Sıla hayranlarına hitaben yaptığı konuşmasında "Ne güzel akşam birde güzün başlangıç günü 1 Eylül. Hoş geldiniz" dedi.

Biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra büyük ilgi gören konseri, yaklaşık 2 saat sürdü. Kariyerinin 10'uncu yılında 'ON'dan Kalan Şarkılar' programı kapsamında 3'üncü kez Bodrum'da konser veren Sıla bazı şarkılarını sevenleri ile birlikte söyledi. Bodrum sezonunu 3 konserle tamamlayan Sıla, her konserinde izdiham yaşanması ise dikkatlerden kaçmadı.