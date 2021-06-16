Sıla Arslanoğlu kimdir? Sıla Arslanoğlu'na ne oldu, nerede? Sıla Arslanoğlu bulundu mu?

Sıla Arslanoğlu bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Zonguldak'da kaybolan Sıla Arslanoğlu bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Sıla Arslanoğlu konusu ele alınıyor. Sıla Arslanoğlu'na ne oldu, bulundu mu? Sıla Arslanoğlu nerede? Sıla Arslanoğlu kimdir?

Sıla Arslanoğlu olayı nedir? Sıla Arslanoğlu'na ne oldu, bulundu mu? Sıla Arslanoğlu nerede? Sıla Arslanoğlu kimdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SILA ARSLANOĞLU KİMDİR?

Sıla Arslanoğlu, 21 yaşında Zonguldak'da yaşıyor.

SILA ARSLANOĞLU NEREDE, NE OLDU?

Sıla Arslanoğlu, 2 Martta kaybolduktan sonra ailesi babasının iş arkadaşıyla kaçtığını öğreniyor. Aynı gün içerisinde bulunan Sıla Arslanoğlu, 10 Haziran'da bir kez daha kayboldu ve haber alınamadı.

Kaçtığı kişinin adının Hakan Akyol olduğu söyleniyor ve evli iki çocuk babası olduğu biliniyor.