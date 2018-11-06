Sıla-Ahmet Kavgasına Sebep Olarak Gösterilen Ziynet Sali, İddialara Cevap Verdi: Saçmalamayın

Ahmet Kural'ın geçen hafta şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu şiddet uyguladı. Sıla'nın daha sonra savcılığa giderek şikâyetçi olduğu olayın sebebinin 'Ziynet Sali'yle samimi olmasından kaynaklandığı' öne sürüldü.

KAVGANIN NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİ

Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'nın sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa programının iddiasına göre; Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi, o gecede Ziynet Sali, Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü.

"SAÇMALAMAYIN"

Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin "Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?" sorusuna Sali'den "Saçmalayın" cevabı geldi.