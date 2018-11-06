Sıla-Ahmet Kavgasına Sebep Olarak Gösterilen Ziynet Sali, İddialara Cevap Verdi: Saçmalamayın
Ahmet Kural'ın, şarkıcı Sıla'ya şiddet uygulamasına sebep olarak gösterilen Ziynet Sali'den açıklama geldi. Sali, "Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?" sorusuna "Saçmalamayın" diyerek tepki gösterdi.
Ahmet Kural'ın geçen hafta şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu şiddet uyguladı. Sıla'nın daha sonra savcılığa giderek şikâyetçi olduğu olayın sebebinin 'Ziynet Sali'yle samimi olmasından kaynaklandığı' öne sürüldü.
KAVGANIN NEDENİ OLARAK GÖSTERİLDİ
Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'nın sunuculuğunu yaptığı 2. Sayfa programının iddiasına göre; Ahmet Kural, Sıla'nın Ziynet Sali'yle görüşmesini istemedi, o gecede Ziynet Sali, Sıla'ya mesaj atınca tartışma şiddete döndü.
"SAÇMALAMAYIN"
Çıkan haberlerin ardından Ziynet Sali ilk kez görüntülendi. Muhabirlerin "Sıla Hanım'a mesaj attınız mı?" sorusuna Sali'den "Saçmalayın" cevabı geldi.
YORUMLAR (18)
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Bence işin içinde intizar da var. Sıla intizarla gezErken ahmete yakalanir. Ahmet gurup halinde muhabbet etmek ister. Ziynet karsi cikar. Behlul gelir duruuun siz kardessiniz der. Velhasil daldn dala daldan dala.....Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırAYSEL: Cok komik1 Yayından Kaldır
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defolun laCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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En son kabak bahçıvanın başında patlayacak aha buraya yazıyorum. :))Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Keşke ziynete murat cimciri ayrlasaydı böyle başına bela olmazdı çifte çıkış ile sorunlar biterdi.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır