Sıla 22 ay sonra sahneye dönüyor

İZMİR (Hürriyet) - Şarkıcının konser maratonu, bugün memleketi İzmir'de başlıyor. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ilk konserin ardından Sıla, 5 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşacak. 6 Ekim'de Gaziantep, 13 Ekim'de Ankara'da sahneye çıkacak olan Sıla, 15 Ekim Cuma akşamı ise Zorlu PSM'de sevilen şarkılarını seslendirecek.

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