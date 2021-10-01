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Sıla 22 ay sonra sahneye dönüyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Sıla 22 ay sonra sahneye dönüyor

Şarkıcının konser maratonu, bugün memleketi İzmir'de başlıyor.

İZMİR (Hürriyet) - Şarkıcının konser maratonu, bugün memleketi İzmir'de başlıyor. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki ilk konserin ardından Sıla, 5 Ekim'de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşacak. 6 Ekim'de Gaziantep, 13 Ekim'de Ankara'da sahneye çıkacak olan Sıla, 15 Ekim Cuma akşamı ise Zorlu PSM'de sevilen şarkılarını seslendirecek.

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