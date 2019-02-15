Sıla 14 Şubat Geleneğini Sürdürdü

''ANKARA İLE AŞK YAŞIYORUM...''

Hayranlarının karşısına siyak tül detaylı bir kıyafet ile çıkan başarılı sanatçı, ''Üç yıldır 14 Şubat'ta Ankara'da sahne alıyorum. Sanırım Ankara ile aşk yaşıyorum...'' sözleri ile performansına start verdi. Biletleri aylar öncesinden tükenen etkinlikte salonu tıklım tıklım dolduran müzikseverleri dillere pelesenk olan duygusal şarkıları ile romantik bir yolculuğa çıkaran Sıla, gecede Ebru Gündeş'e verdiği ''Gönlümün Efendisi''ni de seslendirdi. Hayranlarınında açtıkları pankartlarla destek verdiği geceye güzelliğiyle de damgasını vurmayı başaran başarılı sanatçı, Mabel Matiz'le birlikte kaleme aldığı ''Muhbir'' şarkısını ise tüm salonla birlikte koro halinde söyleyerek muhteşem bir düete imza attı.

YENİ MİKROFONU ''NOSTALJİM'' GÖRÜCÜYE ÇIKTI...

Konserlerinde kullandığı mikrofonlarına isim vererek her birine ayrı bir karakter yüklemesiyle de bilinen Sıla, bu özel gecede kablolu bir mikrofon tercih ederken, yeni mikrofonunu ''Tanıştırayım, yeni gözdem... Bu akşam nostalji yaşayalım dedik. Kendisi ile son derece uyumlu bir ikili olduk. Biraz nostaljinin kimseye bir ziyanı olmaz.'' sözlerini sarf ettikten sonra ''Nostaljim'' olarak isimlendirdi...

Konserinin ikinci perdesini Zülfü Livaneli'ye selam göndererek ''Belalım'' ile açan başarılı sanatçı, şarkı sonunda Livaneli'nin kendisine gönderdiği mesajı okudu. İkinci bölümde 14 Şubat'a özel kırmızı ve derin bacak yırtmaçlı bir elbise tercih eden Sıla, performansının son bölümünde hareketli şarkılarla konserin ritmini yükseltti.

14 ŞUBAT 2020 BİLETLERİ BUGÜN SATIŞA AÇILIYOR...

Afitap şarkısı ile müzikseverlere veda eden güzel sanatçı, sevenlerine bir de müjde verdi.''Ankara bizi, biz Ankara'yı çok sevdik. 14 Şubat 2020'de de aynı sahnede olacağız.'' diyerek sürpriz bir açıklama yapan Sıla, önümüzdeki yılın Sevgililer Günü Özel Konseri'' biletlerinin 15 Şubat'ta (bugün) vereceği Ankara konserinden önce satışa açılacağını duyurdu.

Öte yandan Ankara'nın ardından 16 Şubat'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda İzmirli hayranlarıyla buluşacak olan Sıla, hemşehrilerini de hasret gidermeye davet etti.

Kaynak: Bültenler