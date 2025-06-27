Sil Baştan Kaynanam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sil Baştan Kaynanam filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sil Baştan Kaynanam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sil Baştan Kaynanam filmini izleyecek olanların merak ettiği Sil Baştan Kaynanam konusu nedir, Sil Baştan Kaynanam oyuncuları kimler ve Sil Baştan Kaynanam özeti gibi konuları inceliyoruz.

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde; konağın gelini Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini annesi ve karısı tarafından ezilirken bulur.



SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Sil Baştan Kaynanam oyuncu kadrosunda Algı Eke, Alper Saldıran ve Zeynep Eronat yer alıyor.

SİL BAŞTAN KAYNANAM FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin tüm çekimleri Sivas'ta gerçekleştirildi. Çevreye ait doğal ve tarihi atmosfer, Buruciye Medresesi, Gök Medrese, Sivas Kalesi gibi öne çıkan mekanlarda üretildi. Yönetmen Raşit Çelikezer, yerel halkın sıcak ilgisini ve şehrin sunduğu doğal ışığı atmosferin başarısında kilit unsur olarak vurguladı.