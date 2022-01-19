Şıklık ve performans Peugeot 9X8'de bir araya geldi

Peugeot tasarımcıları hem performansın hem de şık tasarımın bir arada olabileceğini yeni 9X8'de gözler önüne sermeyi başardı.

Peugeot tasarımcıları hem performansın hem de şık tasarımın bir arada olabileceğini yeni 9X8'de gözler önüne sermeyi başardı.

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında efsanevi Le Mans 24 Saat yarışının da aralarında bulunduğu dayanıklılık mücadelelerinde boy gösterecek olan yeni 9X8 Hybrid Hypercar'ı yaratırken en ince detaylara kadar çalışan Peugeot tasarım ekibi, onu markaya özgü tüm modern estetik kodlarla donattı. Kedi gibi estetik duruş, sportif detaylarla güçlendirilmiş akıcı hatlar, şık ve güçlendirilmiş yan cepheye ek olarak elbette Aslan'ın karakteristik üç pençeli parlak ışık imzası güçlü tasarımın tamamlayıcısı oldu. Hızı temsil eden Peugeot 9X8 bu çekici tasarımı ile duyguları da harekete geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann, Peugeot Sport ekibiyle temas halinde birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Geleceğin yarış otomobilinin temasını belirlemek için tasarımcılar arasında bir yarışma başlattıklarını aktaran Hossann, projeye çok büyük ilgi olduğunu ve çok sayıda başvuru aldıklarını kaydetti. Hossann, Peugeot Sport mühendislerinin yardımıyla temayı belirlendikten sonra birlikte çalışmaya başladıklarını anlatarak, "Mühendisler, performanstan ödün vermeden ve yeni düzenlemeler doğrultusunda tasarımcılara yaratıcılık özgürlüğü için mümkün olduğunca fazla alan bıraktı. Peugeot 9X8, 24 Saat Le Mans'ın organizatörü l'Ouestve Otomobil Kulübü ve Uluslararası Otomobil Federasyonu tarafından belirlenen yeni Hypercar düzenlemelerinin (LMH) DNA'sına uygun olarak geliştirildi. Bu otomobil, dayanıklılık yarışlarında bir dönüm noktası olacak." ifadelerini kullandı.

Peugeot tasarım ekibinin, sanal gerçeklik görselleştirme aşamalarında 3-Boyut hacimleri oluşturmak için 3-Boyut araçlar ve CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) gibi en ileri teknolojiyi kullandığını bildiren Hossann, "Bu teknoloji sayesinde mühendislik ekipleriyle çok daha kolay dosya paylaşımı sağlanabiliyor. Bir sanal gerçeklik başlığı ile mühendislik ekibine bitmiş bir Peugeot 9X8'i gösterdiğimizde en üst noktaya ulaşmış olduk. Teknik Müdür Olivier Jansonnie, başlık ile bir süre otomobilin çevresinde tur attı. Onun heyecanı çok önemliydi." açıklamasında bulundu.

Peugeot 9X8'in teknolojisinin baştan aşağı bir Peugeot Sport ürünü olduğunu ve bunu tasarımda göstermeleri gerektiğini vurgulayan Hossann, şunları kaydetti:

"Performanstan herhangi bir şekilde ödün vermeden, ona benzersiz bir görünüm ve tarz katmak istedik. Ancak önceki nesil dayanıklılık yarış otomobillerinin geometrik tasarımının aksine aerodinamik gövde fikrini korumaya karar verdik. Markanın karakteristik i-Cockpit konseptine dayanan kokpit tasarımı Peugeot'nun uzmanlığının ve tasarım anlayışının bir başka ayırt edici işareti olarak 9X8'in de kabininde dikkat çekiyor. Tıpkı bir seri üretim projede olduğu gibi, iç tasarıma gösterilen özen, dış tasarımın gereksinimleriyle eşleştirildi. Sürücü ve ekran başındaki izleyiciler, kendilerini tereddütsüz bir şekilde bir Peugeot'nun içindeymiş gibi hissetmeliler. Peugeot 9X8 kokpitinin tamamı, sürücü için en yüksek düzeyde ergonomi ve sezgisel kullanım sağlamak üzere tasarlandı."