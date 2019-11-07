Sıklık Tabiat Parkı'nda hayvan sayısı arttı

07.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:46

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Sıklık Tabiat Parkı içerisinde Fauna Tanıtım Alanında bulunan yabani hayvanların beslenmesi ve bakımlarını düzenli olarak yapıyor. Özellikle yaşadığımız son bahar günlerinde yeşil alanların kuruması nedeniyle Fauna Alanı içerisinde bulunan yaban hayvanlarına yonca ve pelet besi yemleri ile besin takviyesi yapılıyor.



İlk olarak 50 dönüm arazi üzerinde oluşturulan daha sonra ise 400 dönümlük yeni bir Fauna Alanı'nın oluşturulmasıyla 450 dönüme çıkartılan Sıklık Tabiat Parkı Fauna Tanıtım Alanı'na Orman Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yeni hayvanlar bırakıldı. Fauna Alanına 200 keklik salınırken, 4 Geyik ve 9 yaban keçisi daha araziye bırakıldı.



Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sıklık Tabiat Parkı içerisinde yer alan Fauna Tanıtım Alanına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.



Fauna Tanıtım Alanı içerisinde yer alan hayvanların bakımlarının Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın "50 dönümlük alana ek olarak 400 dönümlük bir alan daha oluşturuldu. 50 dönüm arazi içerisinde 13 kızıl geyik, 3 karaca, 12 yaban keçisi, 6 ceylan ve 3 yaban tavşanı buluyordu. Yeni oluşturulan alan içerisine Orman Müdürlüğümüz tarafından 4 geyik, 9 yaban keçisi ve 200 keklik bırakıldı. Tabiatta yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavisini ve rehabilitasyonunu bu alanda yapıyoruz. Öte yandan hayvanların üremesi ile birlikte bu alanlardaki havyan sayımız her geçen gün artıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz düzenli olarak Fauna Tanıtım alanlarımızda hayvanlarımızın beslenmelerini ve bakımlarını yapıyorlar. Hemşehrilerimizin özellikle yaz aylarında yoğun zaman harcadıkları Sıklık Tabiat Parkımızda hayvan popülasyonunu artırmayı, yaban hayvanlarını yakından görmelerini amaçlıyoruz. Hayvanseverleri sadece yazın değil her mevsim Yaban Hayvanları Fauna Tanıtım Alanını görmeye davet ediyoruz."dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA