Şıklığın Başka Bir Anahtarı Tesettür Tunikler

Muhafazakâr giyimin en çok tercih ettiği parçalardan birisi de tunikler. Renk renk ve çeşit çeşit bulabileceğiniz tunikler ölçülü giyim sektörünün de yaygınlık göstermesiyle oldukça talep görmeye başladı. Peki, bu doğru kombinlendiğinde oldukça tarz duran tunikleri nasıl ve ne şekilde giymek doğru olur.

Uzun tunikler tesettür giyimler için her anlamıyla çok ideal. Sizi baştan aşağı örtmesi ve verdiği kapalılık hissiyatıyla oldukça rahat etmenizi sağlayacak bir parça. Doğru kombinlendiğinde oldukça şık duran bu tunikler, kullanılırken bazı ufak püf noktalarına ihtiyaç duyuyor.

ÇEŞİT ÇEŞİT TUNİK BULMAK ÇOK KOLAY

Artık internetin etkisiyle farklı farklı tunik bulmak çok kolaylaştı. Sadece renk ve desen girerek tunik elde etmek oldukça basit. Özellikle son yıllarda kenarında yırtmaç olan kazak formlu tunikler çok popüler. İster içine gömlek giyip tercih edin isterseniz de üzerine farklı bir ceket alın. Oldukça spor ve şık duran bu kazak tunikler sizin dolabınızın da vazgeçilmezi olacak. Özellikle havuç pantolonlarla çok şık duran bu kazak şeklinde örgü tunikleri çok seveceğinize eminiz.

TESETTÜR TUNİKLER, BÜYÜK BEDENDE DE ÇOK İYİ BİR SEÇENEK

Tunikler, kumaşı ya da örgüsü hangi malzemeden olursa olsun uzun formlu parçalar olduğu için büyük beden muhafazakâr giyimde de oldukça etkili. Bu alanda da çok sık kullanılan bir parça olan tunikler uzunluğuyla her daim kurtarıcı parçalar. Özellikle gömlek tunikler hem şık duruşu hem de resmi olmalarıyla oldukça beğenilen parçalar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında uzunluğuyla sizi tatmin edecek ve rahat hissetmenizi sağlayacak tunikler oldukça sık kullanılan parçalar.

SPOR YAPARKEN DE RAHAT EDEBİLİRSİNİZ

Muhafazakâr giyimi tercih eden kadınlar için spor yapmak istediği ya da sadece daha spor giyinmek istediği dönemlerde de tunik oldukça kurtarıcı bir parça. Özellikle size oldukça geniş ve rahat bir hareket kabiliyeti sunan tunikler ile sporunuzu yürüyüşünüzü ya da koşularınızı yapmak oldukça rahat. Tabii bu durumlar için seçeceğiniz tuniklerin kumaşları da oldukça önem arz ediyor. Bu gibi durumlar için pamuklu ya da triko modeller tercih etmek en mantıklısı. Siz de spor zamanlarınızda tesettür tunik modellerini tercih edince ne kadar rahat ettiğinizi göreceksiniz.

BU TUNİKLERİ KOMBİNLEMESİ DE ÇOK KOLAY

Tunikler her daim oldukça pratik bir şekilde kombinlenen parçalar olarak dolaplarımızda yıllar içinde yerini aldı. Sadece bir pantolon ile ya da uzun şık bir etek ile oldukça iddialı ama bir o kadar da iddiasız bir görünüm elde etmek çocuk işi. Tam bu nokta da kullanacağınız eşarpların kumaşı, deseni, bağlama şekli devreye giriyor. Eğer daha spor bir gününüzdeyseniz daha pamuklu bir kumaş, ya da daha şık olma gününüzdeyseniz daha iddialı tafta ya da ipek kumaşlar ile görünümü tamamlamak en iyisi.

AKSESUARLA DENGELEYİN

Uzun tunikler bazı noktalarda oldukça iddialı olabilirler Siz bu iddiayı ne kadar takip etmek ve elde tutmak istiyorsunuz işte bu önemli. Eğer şık bir davete, mezuniyete ya da bir yemeğe davetliyseniz çok beğendiğiniz ve kumaşının uygun olduğunu düşündüğünüz tunik etek ikilinizi iri kolyeler ile desteklemek oldukça güzel bir fikir. Çünkü çok sıradan diyebileceğiniz kombinler seçeceğiniz eşarp ve aksesuarlarla oldukça iddialı ve şık hale gelebilir. Bu tamamen sizin ellerinizde.

BÜYÜK ÇANTALARDAN KAÇININ

Tunik modelleri özellikle muhafazakar tunikler, normal kazak ve gömlek boyutlarından daha uzun olduğu için büyük çantalar ile görünümü daha da irileştirmenin pek de bir anlamı yok. Tunik tercih ettiğiniz günlerde daha minik daha desensiz çantalar tercih etmek çok daha akıllıca.