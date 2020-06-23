Sıkıştığı otomobilden çıkan kedi itfaiyecileri peşinden koşturdu Sıkıştığı otomobilden çıkan kedi itfaiyecileri peşinden koşturdu Düzce'de otomobilin altına sıkışan yavru kediyi kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri, aracın altından çıkmayan hayvanı kurtarmak için telefondan kedi sesi açtı.

Sıkıştığı otomobilden çıkan kedi itfaiyecileri peşinden koşturdu

DÜZCE - Düzce'de otomobilin altına sıkışan yavru kediyi kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri, aracın altından çıkmayan hayvanı kurtarmak için telefondan kedi sesi açtı. Sıkıştığı yerden kendisi kurtulan kedi, kaçmaya başlayınca itfaiye ekibi yavru kediyi yakalamak için peşinden koşturdu.

Düzce'de sanayi çarşısında bakım için getirilen otomobilin altına giren yavru kedi, otomobilin alt kısmında sıkıştı. Kedinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, uzun süre otomobilin altında kedini kurtarmak için uğraştı. Otomobili motor kısmından ve alt kısmından yavru kediyi otomobilden çıkartmak için çaba harcayan itfaiye ekibi video paylaşım sitesi üzerinden kedi sesi dinleterek yavru kediyi çıkartmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Çabaların ardından yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarak sanayideki dükkanlara kaçmaya başladı. Yavru kediyi yakalamaya çalışan itfaiye erleri de yavru kedinin peşinden dükkan dükkan koşturdu. Ancak yavru kedi bir dükkanda otomobil yedek parçaların bulunduğu rafların altına girerek izini kaybettirdi.

Kaynak: İHA