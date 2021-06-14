Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek kurtarıldı
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Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Haberler | 3. Sayfa

Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek kurtarıldı Mersin'de sıkıştığı otomobilin tekeri sökülerek kurtarılan yavru kediye mama ve su verildi Mersin'de bir otomobilde sıkışan yavru kedi, aracın tekerleği sökülerek kurtarıldı.

Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek kurtarıldı

Mersin'de sıkıştığı otomobilin tekeri sökülerek kurtarılan yavru kediye mama ve su verildi

MERSİN - Mersin'de bir otomobilde sıkışan yavru kedi, aracın tekerleği sökülerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir sürücü, Mersin'in merkez Mezitli ilçesi GMK Bulvarı üzerinde seyir halinde iken Soli Kavşağında miyavlama sesi duydu. Bunun üzerine otomobilini hemen sağa çeken sürücü, motor kaputunu ve arabanın etrafını kontrol etti. Yaptığı kontrollerde otomobilin sağ ön tekerine sıkışan ve bir patisi dışarda olan kediyi gören sürücü, önce ne yapacağını şaşırdı. Daha sonra çevredekilerin de yardımıyla tekeri söken duyarlı vatandaş, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Korktuğu görülen kediye vatandaşlar, mama ve sus verdi.

Öte yandan, kedinin kurtarılma anı ve güvenli yere konulması da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek kurtarıldı
Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek kurtarıldı
Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek kurtarıldı
Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü

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Sıkışan yavru kedi, tekerlek sökülerek kurtarıldı - Haberler
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