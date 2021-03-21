Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

21.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:31

- Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye erleri çıkardı.

- Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye erleri çıkardı.

Olay, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa K. yönetimindeki 22 FV 615 plakalı otomobil, ara yoldan aniden Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne çıkınca; şeridinde seyreden Çetin D. sevk ve idaresindeki 59 ADN 792 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Mustafa K.'nın kullandığı 22 FV 615 plakalı otomobil, park halindeki 59 DB 414 plakalı araca da çarptı. Kazanın tesiriyle araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile aracın ön koltuğunda sıkışan sürücü kurtarıldı. Yaralı sürücü sedyeye bindirilerek olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Yolda trafik güvenliğini sağlayan polis ekipleri ise kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA ÇELEBİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Guy Ritchie Hande Erçel Demet Akalın
Spor Hakan Özmert Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 19:35:01. #1.14#
title