Bebek'te rögar kapağında çalışma sırasında patlama: 2 yaralı

Bebek'te rögar kapağında çalışma sırasında patlama: 2 yaralı Beşiktaş Bebek'te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Bebek'te rögar kapağında çalışma sırasında patlama: 2 yaralı

İSTANBUL - Beşiktaş Bebek'te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı