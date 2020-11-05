Bebek'te rögar kapağında çalışma sırasında patlama: 2 yaralı
05.11.2020 12:12 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:45
Bebek'te rögar kapağında çalışma sırasında patlama: 2 yaralı Beşiktaş Bebek'te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Bebek'te rögar kapağında çalışma sırasında patlama: 2 yaralı
İSTANBUL - Beşiktaş Bebek'te Cevdetpaşa Caddesi üzerinde bir rögar kapağında yapılan çalışma sırasında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. 2 işçi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı