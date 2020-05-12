Sıkışan köpek, duvar delinerek kurtarıldı
KÜTAHYA'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvar delinerek kurtarıldı.
12.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:15
KÜTAHYA'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvar delinerek kurtarıldı.
Olay, Cemalettin Mahallesi Kobak Caddesi'nde meydana geldi. İki bina arasına giren köpek, tekrar çıkmak isterken sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, duvarın bir bölümünü delerek sıkışan köpeği çıkardı. Ekipler, su verdikten sonra köpeği sokağa saldı.
Kaynak: DHA