Sıkışan köpek, duvar delinerek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sıkışan köpek, duvar delinerek kurtarıldı

KÜTAHYA'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvar delinerek kurtarıldı.

Sıkışan köpek, duvar delinerek kurtarıldı
12.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:15

KÜTAHYA'da iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvar delinerek kurtarıldı.

Olay, Cemalettin Mahallesi Kobak Caddesi'nde meydana geldi. İki bina arasına giren köpek, tekrar çıkmak isterken sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, duvarın bir bölümünü delerek sıkışan köpeği çıkardı. Ekipler, su verdikten sonra köpeği sokağa saldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
Sosyal mesafeyi hiçe sayarak 'uzun eşek' oynayan gençlere tepki
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Beşiktaş'ta Vida ve Lens'e 15 gün süre: Ya indirim yapın ya da gidin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Hüseyin İnan Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Burcu Esmersoy Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Loris Karius Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Futbol 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Sıkışan köpek, duvar delinerek kurtarıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:28:23. #1.14#
title