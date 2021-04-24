Su tahliye borusuna sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için zamanla yarıştılar

Su tahliye borusuna sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için zamanla yarıştılar Kaplumbağaya zarar gelmesin diye yoğun çaba sarf ettiler Kocaeli'nin Gebze ilçesinde itfaiye ekipleri, duvardaki su tahliye borusunun içinde sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için yaklaşık 1 saat uğraştı.

Su tahliye borusuna sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için zamanla yarıştılar

Kaplumbağaya zarar gelmesin diye yoğun çaba sarf ettiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde itfaiye ekipleri, duvardaki su tahliye borusunun içinde sıkışan kaplumbağayı kurtarabilmek için yaklaşık 1 saat uğraştı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1843 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde dolaşan vatandaşlar, bir duvarda bulunan su tahliye borusunun içinde bir kaplumbağanın sıkıştığını ve çıkamadığını fark etti. Bunun ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kaplumbağayı sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Duvardaki boşluğu genişletmeye çalışan itfaiye ekipleri, sıkışan kaplumbağaya zarar vermemek için çalışmalarını dikkatli bir şekilde gerçekleştirdi. Kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin bir saate yakın çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kaplumbağa daha sonra daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN ÖZTÜRK