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Sıkışan atmacanın yardımına itfaiye yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sıkışan atmacanın yardımına itfaiye yetiştiMERSİN Mersin'de bir apartmanın 11. katında balkon kapısı ile camı arasında sıkışan atmaca kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sıkışan atmacanın yardımına itfaiye yetişti

MERSİN Mersin'de bir apartmanın 11. katında balkon kapısı ile camı arasında sıkışan atmaca kuşunu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesinde bir sitenin 11. katında oturan Zatullah Tekiş isimli vatandaş, evinin balkon kapısı ile camı arasında atmaca kuşunun sıkıştığını fark etti. Bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla kuşu çıkarmaya çalışan Tekiş, girişimlerinde başarısız olunca Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin bir süre uğraştığı kuş sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden çıkartılırken, kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salındı.

Sıkışan atmacanın yardımına itfaiye yetişti

Sıkışan atmacanın yardımına itfaiye yetişti

Sıkışan atmacanın yardımına itfaiye yetişti

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