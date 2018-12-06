Sıkı duruş söylemi TL’yi güçlendirdi

Birkaç gündür 'erken faiz indirimi' söylentileri ile değer kaybeden TL, dün Merkez Bankası ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nden gelen açıklamalarla iki gün aradan sonra güçlendi. Dolar/TL, ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacmiyle 5,30'a kadar düştü.