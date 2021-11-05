ŞİKE KUMPASI DAVASINDA YER ALAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR HAKKINDA İDDİANAME

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' kumpasında yer aldıkları gerekçesiyle aralarında Fikret Seçen, Mehmet Berk ve Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 eski savcı ve hakim hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede müşteki Aziz Yıldırım ve İlhan Yüksel Ekşioğlu tarafından 2014 yılında vermiş oldukları dilekçelerinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na intikal ettirildiğine yer verildi. İddianamede Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olan 38 şüphelinin üyesi oldukları örgütün yargı ayağındaki yapılanması ve gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin HSYK'nın tespit ve değerlendirmeleri anlatıldı. Hükümeti yıkmak ve kendi felsefesine uygun bir siyasi yapı oluşturmak için yargıyı araç olarak kullanan örgütün futbol camiasına da nüfuz ederek bu alanda etkinlik kurmak istendiğinin belirtildiği iddianamede geniş taraftar kitlesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü ile dönemin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef olarak seçtiği anlatıldı. İddianamede kamuoyunda "Futbolda Şike Kumpası" olarak bilinen operasyon ile şüphelilerin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı tutukladıkları ve yargı yoluyla Fenerbahçe Spor Kulübünü ele geçirerek dönemin Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek istendiği kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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