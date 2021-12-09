Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi

Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de kaldırımlarda yayaların yürümesini engelleyen firma bayrakları ve reklam dubaları artık tarih oldu.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de kaldırımlarda yayaların yürümesini engelleyen firma bayrakları ve reklam dubaları artık tarih oldu. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Beçi'de bulunan işyerlerinin önünde yayaların geçişine engel olan bayrak, flama ve dubaları kaldırdı.

Düzce'nin Üniversite bölgesi olan Beçi'de kafe gibi işletmeler dükkanlarının önünde bulunan kaldırımlara reklam amacıyla bayrak, flama, kırlangıç ve reklam dubaları koyuyorlardı. Bunların kaldırımda yürümeye çalışan yayaların geçişini engellemesi üzerine belediyeye şikayet konusu oluyordu. Bu şikayetleri değerlendiren Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yayaların geçişini engelleyen bütün materyallerin yaya kaldırımlarından temizlenmesi için harekete geçti. Ekipler, bölgede bulunan esnafları da uyararak dükkan önlerinde yaya geçişini engelleyecek hiçbir şeyin bulunmamasını istedi. Zabıta ekipleri ayrıca uyarılara uymayan esnafların reklam dubası, bayrak ve flamalarına da el koydu.

Denetimlerin peyderpey devam edeceği ve yayaların geçişini engelleyecek her türlü materyalin zabıta ekipleri tarafından kaldırılacağı öğrenildi. - DÜZCE

Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi

Şikayetler zabıta ekiplerini harekete geçirdi

Doktordan çıkan 18 yaşındaki genç okuduğu üniversitede intihar etti

Doktordan çıkan 18 yaşındaki genç okuduğu üniversitede intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title