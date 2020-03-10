Şikayetler artınca polis hartekete geçti
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şikayetler artınca polis hartekete geçti - Haberler
Emniyet Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa

Şikayetler artınca polis hartekete geçti

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde şehir içinde trafik yönünden şikayetlerin oldukça arttığı Spor Sokak'ta trafik uygulaması yaptı.

10.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:06
Şikayetler artınca polis hartekete geçti

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde şehir içinde trafik yönünden şikayetlerin oldukça arttığı Spor Sokak'ta trafik uygulaması yaptı. Sokak tamamen kapatılarak hem denetimden kaçmak isteyen araç sürücüleri yakalandı hem de detaylı uygulama yapıldı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri Düzce şehir merkezinde bulunan Spor Sokak'ta trafik operasyonu yaptı. Trafik Şubesi 4 ekip 8 personelle sokağı tamamen trafiğe kapattı. Yapılan uygulamalarda 155 araç kontrol edilirken, 2 alkollü sürücü, 5 ehliyetsiz sürücü, 4 abart egzoz takılı araç ve diğer maddelerden toplam 25 araca 33 bin 246 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Charles Michel Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Podolski Ersun Yanal Berkay Şahin Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Şikayetler artınca polis hartekete geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:18:46. #1.15#