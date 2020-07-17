Şikayeti reddeden hakimin, itirazı inceleyen heyette de yer alması ihlal sayıldı
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Şikayeti reddeden hakimin, itirazı inceleyen heyette de yer alması ihlal sayıldı

Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinde dosyayı karara bağlayan hakimin, bu kararla ilgili itirazı inceleyen Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde de görev yapmasını hak ihlali saydı.

Şikayeti reddeden hakimin, itirazı inceleyen heyette de yer alması ihlal sayıldı
17.07.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:50

Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinde dosyayı karara bağlayan hakimin, bu kararla ilgili itirazı inceleyen Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde de görev yapmasını hak ihlali saydı.

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, tutuklu olan bir kişi, cezaevinde infaz koruma memurları ile aralarında çıkan tartışma sonucu disiplin cezası aldı.

Tutuklu, disiplin cezasının kaldırılması istemiyle İnfaz Hakimliğine şikayette bulundu. İnfaz Hakimliği şikayeti reddetti. Başvurucunun bu karara itirazını değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi de ret kararı verdi.

Bunun üzerine tutuklu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde, ilk şikayetini reddeden infaz hakiminin de yer aldığını, bu nedenle tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi ihlal verdi

Bireysel başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, başvurucunun, "tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğine" karar verdi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, somut olayda ilk derece mahkemesinde dosyayı karara bağlayan hakimin, bu kararla ilgili itirazı inceleyen Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde de görev yaptığı kaydedildi.

İnfaz Hakimliği Kanunu'nda, "infaz hakiminin aynı zamanda infaz hakimi kararına karşı yapılan itirazın incelendiği ağır ceza mahkemesinin de üyesi olması halinde itirazla ilgili karara katılamayacağı"nın belirtildiği aktarıldı.

Gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"İdarenin kararına karşı yapılan şikayeti karara bağlayan hakimin bu karara olan itirazı ele alan Ağır Ceza Mahkemesi heyetine, kanunun açık hükmüne rağmen katılarak itiraz incelemesinde yer alması nesnel tarafsızlığı zedelemiştir. Şikayet incelemesi aşamasında karar veren hakimin bu karara karşı başvurulabilecek bir üst kanun yolu olan itiraz aşamasındaki incelemeye de katılması halinde kendi kararındaki, varsa hukuki ve fiili hatalar hususunda belli ölçüde savunmacı bir tutum takınabileceği açıktır. Her ne kadar önceki derecede görev yapan hakimin sadece bir oy hakkına sahip olması sebebiyle kararı tek başına değiştirmesinin mümkün olmadığı düşünülebilirse de heyetin diğer üyelerini etkileyebileceği gözardı edilemez."

Kaynak: AA

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