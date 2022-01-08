Şikayet üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şikayet üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu çıktı

Şikayet üzerine durduruldu, üzerinden uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından hakkında şikayet olan ve yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından hakkında şikayet olan ve yakalanan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce'nin Küçükahmetler köyünde Y.O. isimli şahıs, arkadaşı olan A.C.'nin kendisini zorla araca bindirdiğini ve araç içerisinde bulunan tabanca ile tehdit ettiğini şikayetinde bulundu. Şikayet üzerine Jandarma ekipleri A. C. isimli şahsı yakaladı. Şahsın üst aramasında 1 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Her iki şahsın da uyuşturucu madde kullandıklarını beyan etmesi üzerine konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. - DÜZCE

Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklu dayakta yeni görüntü

Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklu dayakta yeni görüntü

 Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

Kavgada vurduğu iki genci diri diri mezara gömen şüpheli yakalandı! Delilleri karartmaya çalışmış

 Gece yarısı ekipler harekete geçti! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş

Gece yarısı ekipler harekete geçti! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title