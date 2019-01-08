Sika'dan Parex'i Satın Almak İçin 2.55 Milyar Dolarlık Teklif

– İsviçre merkezli özel kimyasallar üreticisi Sika AG, Fransız inşaat malzemeleri üreticisi ParexGroup SA'yı CVC Fund V'den 2.55 milyar dolar (2.5 milyar İsviçre frangı) karşılığında satın almak için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Sika söz konusu satın alım işleminin finansmanını, köprü kredisi sağlayan UBS ve Citi ile sağlayacağını ve satın alma sürecinin 2019'un ikinci veya üçüncü çeyreğinde tamamlanmasını hedeflediğini belirtti. Söz konusu işlemin resmi onay sürecinden geçmesi gerekiyor.

Sika CEO'su Paul Schuler, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Parex, iyi tanınmış markaları ve etkileyici performans sonuçlarıyla mükemmel bir şirkettir. Parex ve Sika'nın eylemleri yüksek oranda birbirini tamamlamaktadır. Parex teknolojilerini 101 ülkedeki platformlarımız üzerinde kullanmak ve Parex'in dağıtım kanalları üzerinden ürünlerimizin satışını yapmak, karlı bir büyüme oluşturacaktır." - İstanbul

Kaynak: DHA