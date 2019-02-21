Şık ve Sıcak: Caranni Deri!

Caranni Deri'nin firma sahibi Zülkani Çakır, "Firmanın isim babası benim.Benim gerçek ismim Zülkarneyn, küçük yaşlardan beri bana 'kani' dendiği için bende oradan esinlenerek firmamıza bu ismi koydum. 1987 yılında bu sektöre giriş yaptım.Bir süre tecrübe edindikten sonra kendi işimizi yapmaya başladık. Üretim-imalat ve mağaza deneyimlerini yaşadık. Antalya ve yurt dışında müşterilerimiz oldu onlara hizmet verdik. İstanbul merkezli bir firmayız." dedi.

"SEKTÖRÜ AYAKTA TUTMAK İÇİN YENİLİK VE ÜRETİM ŞART"

Zülkani Çakır, "Biz ürünlerimizi Avrupa, Rusya ve Ukrayna'ya ihraç ediyoruz. Bu ihracat ağının içerisinde Türkiye Cumhuriyetleri bölgesi de bulunuyor. Yazın turizmle canlanan bir Antalya pazarımız var bunun yanında Laleli pazarımız var, oraya da ürünlerimizi veriyoruz. Sektörü ayakta tutmak için mücadele ediyoruz. Sürekli yenilik yapmanın ve üretmenin gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

"İHRACATIMIZI BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

Çakır, "Bizim hem erkek hem kadın ürünlerimiz var ama asıl üretim çeşidimiz kadın giyim üzerine oluyor. Kadın müşterilerimizin arz-talebi daha fazla olduğu için bu ürün çeşidini firma olarak tercih ediyoruz. Gelecek hedefimiz ürün kalitesini daha yükseğe taşıyarak ihracat ağını geliştirmek istiyoruz. Rusya pazarında ziyade Avrupa pazarında söz sahibi olmak istiyoruz. Biz markamızı dünyaya tanıtmak istiyoruz."