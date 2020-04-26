'Sık kullanılan dezenfektan ürünleri el egzamasına yol açabilir'
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Sağlık, Haber

'Sık kullanılan dezenfektan ürünleri el egzamasına yol açabilir'

DERMATOLOG Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, koronavirüs salgını nedeniyle sık kullanılan dezenfektan gibi alkol bazlı temizleyicilerin, el egzamasına yol açabileceğini belirterek, kronikleşmesi durumunda vücuda yayılabileceğini söyledi.

26.04.2020 09:07 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:08
'Sık kullanılan dezenfektan ürünleri el egzamasına yol açabilir'

DERMATOLOG Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, koronavirüs salgını nedeniyle sık kullanılan dezenfektan gibi alkol bazlı temizleyicilerin, el egzamasına yol açabileceğini belirterek, kronikleşmesi durumunda vücuda yayılabileceğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte hijyen kurallarına dikkat edilmesi istenirken, dezenfektan kullanımı da arttı. Dermatolog Doç. Dr. Bengü Gerçeker Türk, sık kullanılan dezenfektanların ciltte tahrişe neden olduğuna değinerek, "'Covid-19' nedeniyle daha sık dezenfektan kullanır hale geldik. Derimizin üzerinde örtücü bir tabaka mevcut. Temizleyiciler içerisindeki alkollerle bu tabaka hasarlanmaya başlıyor. Deride tahriş egzaması görülüyor. Önce kendini kızarıklık, hassasiyet olarak belli ediyor daha sonra deri üzerinde kuruma ve kabuklanma gelişiyor. Eğer bu aşamada gerekli önlemler alınmazsa deri kalınlaşıyor, kalınlaşan deri esnekliğini kaybederek, bir süre sonra çatlamaya başlıyor. El egzaması kronikleşmeye başladığı takdirde gerekli önlemler alınmıyorsa tahriş, ellerden kollara boyna ve yüze yayılım gösterebiliyor" dedi.

'YAĞ BAZLI NEMLENDİRİCİ KULLANILMALI'Elleri yıkadıktan sonra mutlaka nemlendirici krem kullanılması gerektiğini söyleyen Türk, "El yıkandıktan sonra mutlaka iyi bir nemlendiricinin sürülmesi gerekiyor. Bu nemlendiricilerin yağ bazlı olması gerekiyor, çünkü onarıma katkı sağlıyor. Gece yatarken de saf vazelin gibi yoğun kapatıcı özelliği olan nemlendirici kullanılması gerekiyor. Bu da el egzamasının hem gelişmesini engelliyor hem de tedavisinde yardımcı olmasını sağlıyor" diye konuştu.ZEYTİNYAĞI VE SUSAM YAĞIEvlerinden çıkamayıp, nemlendirici krem alamayanların ellerine zeytinyağı sürebileceklerini de dile getiren Türk, "Dışarı çıkamıyor ve nemlendiricilere ulaşılamıyorsa evde olan zeytinyağı, susam yağı kullanılabilir. Bu yağlar da derinin onarımına katkı sağlıyor" dedi.

Doç. Dr. Gerçeker Türk, el yıkama sırasında yüzük gibi el takılarının çıkarılması gerektiği uyarısında da bulunarak, "El yıkama esnasında yüzük gibi takılar çıkarılmalı. Çünkü yüzük gibi takıların altında kimyasallar birikiyor. Durulama, yüzük altındaki kimyasallara su ulaşmadığı için oradan tahriş reaksiyonuna devam ettiği gözlemleniyor. Öte yandan el terlediğinde emilimi artırıyor ve tahriş reaksiyonu artıyor. Dolayısıyla yüzük gibi el takılarının takılmamasını öneriyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

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