Sık epilasyonda kadınları bekleyen gizli tehlike YAZ aylarında, kadınlar tarafından çok sık yapılan epilasyonun jinekolojik rahatsızlıklara yol açtığını belirten Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.

YAZ aylarında, kadınlar tarafından çok sık yapılan epilasyonun jinekolojik rahatsızlıklara yol açtığını belirten Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Fisun Ergül, "Deniz ve havuz mevsimi olması sebebiyle ağda, jilet ve epilasyon gibi estetik girişimlerin sıklaşması, enfeksiyona yol açar" dedi.

Pendik Medipol Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mine Fisun Ergül, yaz aylarında en sık görülen vajinit hastalığına dikkat çekti. Genital bölgenin havasız kalması sonucu özellikle yaz aylarında bu hastalığın arttığına değinen Dr. Ergül yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yaz aylarında kadınlarda en sık görülen jinekolojik hastalıkların başında vajinitler gelir. Bunun en büyük etkeni ise sıcak havayla birlikte terlemenin artması, genital bölgenin havasız kalması, deniz ve havuz mevsimi olması sebebiyle ağda, jilet ve epilasyon gibi estetik girişimlerin sıklaşmasıdır."SIK İDRARA ÇIKMA VE KASIK AĞRISINA DİKKATVajinitin belirtileri hakkında bilgiler veren Op. Dr. Mine Fisun Ergül, "Hastalar akıntı, yanma, sık idrara çıkma, bel ve kasıklarda ağrı şikayetleriyle başvurur. Enfeksiyonun türüne ve şiddetine göre belirtilerde değişiklik olabilir. Tanı koymak için hastaya sorulan detaylı sorular doğrultusunda hastanın öyküsünü almak gerekir. Kliniğimizde hasta mahremiyetine özen göstererek, detaylı ön görüşmeyi takiben hastanın muayene ve ultrasonunu yaptıktan sonra gerekli tetkikleri de isteyip neticelerini değerlendirerek tanı koyuyoruz. Tedavi bitiminde hasta mutlaka kontrole gelmelidir. Tedavi bitimi, enfeksiyon geçmiş gibi gözükse de bu tip hastalığın tekrarlama ihtimali yüksektir. Bu sebeple hasta kontrollerini aksatmamalıdır"DENİZ VE HAVUZ MEVSİMİNDE YAYGIN GÖRÜLÜYORVajinal enfeksiyonların asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Ergül, sözlerini şöyle noktaladı:

Vajinitlerin de türleri ve her tür için ayrı tedavileri var. En sık görülen mikotik vajinitlerde hastalar akıntı, yanma, kaşıntı, vajinada kızarıklık ve şişlik şikayetiyle başvurur. Bu tür, çoğunlukla akut gelişip hızlı seyreder. Deniz, havuz mevsiminde yaygındır. Bakteriyel vajinitlerin klinik belirtileri ise şiddetli bel kasık ağrısı, koyu kıvamlı akıntı olurken, kaşıntı çok belirgin değildir. Yine eş tedavisi nüksü önlemede önemlidir. Paraziter vajinitler, bel ve kasıklarda ağrı, idrarda yanma, sızlama, çoğunlukla vulva ve vajinada kaşıntı ile birlikte seyreder. Eş tedavisi şarttır. Mikst vajinitler ise birden çok etkenin sebep olduğu vajinit türleridir. Tedavi planlanırken ona göre davranılmalı, eş tedavisi ihmal edilmemelidir."

Kaynak: DHA