Siirtte kolonya yok satıyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Siirtte kolonya yok satıyor - Haberler
Koronavirüs, Türkiye

Siirtte kolonya yok satıyor

Siirtte kolonya yok satıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsünün Türkiye'de görüldüğünü açıklamasının ardından Siirt'te vatandaşlar kolonya ve etil alkol almak için sıraya girdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gece yapmış olduğu açıklamada bir vatandaşların test...

12.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:29
Siirtte kolonya yok satıyor

Siirtte kolonya yok satıyor

SİİRT - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsünün Türkiye'de görüldüğünü açıklamasının ardından Siirt'te vatandaşlar kolonya ve etil alkol almak için sıraya girdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gece yapmış olduğu açıklamada bir vatandaşların test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından hijyen ürünlerinin satışında artış yaşandı.

Siirt kent merkezinde 43 yıldır kolonya satışı yapan Orhan Şendur adlı esnaf, Türkiye'de koronavirüsü vakasının görülmesiyle beraber kolonya satışlarında ciddi anlamda artış yaşandığını belirtti. 43 yıldır kolonya işiyle uğraşan Orhan Şendur adlı esnaf, ülkemizde görülen ilk vakanın ardından kolonya satışlarında artış yaşandığını söyledi. Şendur, "Limon kolonyası hiç sorulmuyordu. Ama inanın virüsten dolayı yok satıyoruz. Alkol kıtlığı da var. Yıllardır ben bunu düşünüyordum vatandaşlarımızın mikroba yakalanmaması için 96 dereceden aşağı kolonya vermemişiz" dedi.

Virüsten korunmak için kolonya almaya geldiğini belirten Ferit Öztanık adlı müşteri, tedbir amaçlı ailece kolonya kullandıklarını söyledi. Öztanık, "Koronavirüsünün Türkiye'de görülmesiyle birlikte biz de dezenfekte olmak için kolonya almaya geldik. Kolonya alıp ellerimizi bol bol yıkayalım. Çocuklarımıza ve ailemize tercih ediyoruz" diye konuştu.

Ersan Kesici adlı müşteri ise tedbir için kolonya aldıklarını söyledi. Kesici, "Bizde yıllarca Siirt petrol kolonyaları kullanıyoruz.Bu virüsün görülmesiyle beraber biraz daha tedbirimizi alalım istedik. Tedbir amaçlı kolonyayı kullanacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'de koronavirüsünün görülmesiyle kolonya satışlarında artış olduğunu aktaran Gökçen Şendur adlı kolonya satıcısı, "Ülkemizde bir kişide koronavirüs görüldü. Bunu için biz de burada halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Limon kolonyamızı en kaliteli şekilde 96 şeklinde vermeye başladık. Hatta içine distirize kullanmadan mikrobun daha hızlı bakterilerin ölmesi için. Biz halkımıza daha kaliteli kolonya vermeye çalışıyoruz" dedi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı
Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya...
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Apple, cep telefonu temizliği için 'koronavirüs rehberi' hazırladı
Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı
Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti
Hande Fırat'ın koronavirüsten yüzlerce kişinin öldüğü İtalya hakkında attığı tweet tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Mustafa Şentop Vladimir Putin Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Sinan Akçıl Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Okan Buruk Ali Palabıyık Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Polis Avrupa Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Siirtte kolonya yok satıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 21:52:58. #1.15#