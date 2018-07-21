Siirtliler Tayland Usulü Dondurmayla Serinliyor

Siirt'te bir girişimci yapımını öğrendiği Tayland usulü dondurmayı açtığı iş yerinde hazırlayarak, müşterilerine servis ediyor.

Daha önce turizm sektöründe hizmet veren İrfan Göksü (35), o dönem ilgisini çeken, "tava dondurma"yı hemşehrilerinin beğenisine sunmak istedi.

Göksü, açtığı iş yerinde makinesini temin ederek, dakikalar içinde hazırladığı rulo şeklinde Tayland usulü dondurma ile hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceyi aştığı kentte vatandaşları serinletiyor.

Talebe göre farklı meyvelerle dondurma hazırlayan Göksü, AA muhabirine, yıllarca farklı turizm bölgelerinde çalıştığını ve o dönem tattığı tava dondurmayı çok sevdiğini söyledi.

O dönemde bu lezzeti hemşehrilerine de sunmayı hayal ettiğini anlatan Göksü, yaptığı araştırmada Siirt'te bu dondurmanın yapılmadığını öğrendiğini belirtti.

"Bir kez yiyen bir daha gelip istiyor"

Göksü, açtığı iş yerinde hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, müşterilerin talebe göre muz, çilek, yeni dünya, kivi ve vişne gibi meyvelerle dondurma hazırladığını aktardı.

"Siirt'e özgü tarımsal ürünlerden, lezzetiyle öne çıkan Şımmem Salıho kavunuyla da dondurma hazırlıyorum." diyen Göksü, şunları kaydetti:

"Meyveleri, eksi 35 dereceye kadar soğutan tavanın üzerinde küçük parçalara ayırıyorum. Daha sonra süt, salep, şeker ve vanilyayı ekleyip, rulo şeklinde kaselere koyarak dondurmayı servise hazır hale getiriyorum. Siirt halkını bu sıcak havada serinletmeye çalışıyoruz. Tamamen doğal ve meyve kullanıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi yok. Bu dondurma çeşidini ilk defa Siirt'e getirdik. Başta tuhaf karşılandı ama vatandaşlar beğeniyor, bir kez yiyen bir daha gelip istiyor."

Göksü, turistik bölgelerde 20-25 liraya satılan dondurmayı kentte 5 liradan satışa sunduğunu belirtti.

"İnternette gördüğüm dondurmayla burada tanıştım"

Vatandaşlardan Turan Sarıyer, Tayland usulü dondurmayı internette defalarca izlediğini, yapılışını çok beğendiğini söyledi.

Kentteki sıcak havada bu dondurma ile serinlediklerini dile getiren Sarıyer, "İnternetten gördüğüm dondurmayla burada tanıştım. Gerçekten merak ediyorduk ve memleketimize getirilmesine sevindik. Sıcakta bizi serinletiyor. Meyve karışımı ile yapılan bir dondurma. Yapılışını görmek güzel." diye konuştu.

Mesut Dalkılıç, meyvelerle yapılan dondurmanın oldukça sağlıklı olduğunu düşündüğünü aktardı.

Dalkılıç, "Gözümüzün önünde meyve doğranıyor ve dondurma haline getiriliyor. Çok daha sağlıklı. Sıcaklarda bu tür sağlıklı dondurmaların tüketilmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zeki Eren de televizyonda izlediği dondurmayı yeme imkanına kavuştuklarını anlatarak, yazın dondurma ile serinlediklerini dile getirdi.

Tadını çok beğendiklerini, yapılışını da gördüklerini ifade eden Eren, herkese tavsiye ettiğini kaydetti.

Volkan Ünal ise internette defalarca hazırlanışını izlediği dondurmanın kentin sıcağında kendilerine iyi geldiğini belirtti.