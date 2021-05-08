Siirtli üretici, devlet desteğiyle tarlasına kurduğu güneş paneli sistemiyle verimi iki katına çıkardı
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Siirtli üretici, devlet desteğiyle tarlasına kurduğu güneş paneli sistemiyle verimi iki katına çıkardı

Siirtli üretici, devlet desteğiyle tarlasına kurduğu güneş paneli sistemiyle verimi iki katına çıkardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan ilçesinin Yayıklı köyünde çiftçilik yapan Nurettin Polat, devletten aldığı hibeyle tarlasına kurduğu güneş enerji paneliyle verimi 2 katına çıkardı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinin Yayıklı köyünde çiftçilik yapan Nurettin Polat, devletten aldığı hibeyle tarlasına kurduğu güneş enerji paneliyle verimi 2 katına çıkardı.

Polat, 3 yıl önce başvurduğu Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Projesi'nden yüzde 50 hibe ile 440 dönümlük tarlasına güneş enerji panelleri kurdu. Elde ettiği elektriği kuyudan su çekmek için kullanan Polat, düzenli sulama sistemiyle fıstık, buğday ve lavanta tarlasında verimi iki katına çıkardı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mehmet Seven, hibe verilen proje ile kurulan sulama sistemiyle verim artışı yaşandığını söyledi.

Seven, bu yıl yeterli yağışlar olmadığı için çiftçilerin kuraklık endişesinin bulunduğunu aktararak, "Aynı bölgede sulanmayan başka tarladaki ürünlerin sarardığını, bu tarlada ise üründe verim artışı olduğunu görebiliyoruz. Üreticimiz kırsal kalkınma yatırımlarından faydalandığı proje ile kendi elektriğini üretiyor." dedi.

Çiftçi Polat da kurduğu sistemle muhtemel bir kuraklıktan en az zararla etkilenmeyi amaçladığını belirtti.

Polat, "2 yıl gibi kısa sürede kendini amorti eden sistemle hem kendi elektriğimi üretiyorum hem de tarlamda sulama sistemiyle tüm ürünleri kuraklıktan koruyorum. Alternatif sulamaya yönelmemiz lazım. İmkanı olan üreticilere bu sistemi kurmalarını öneriyoruz. Şu an sulanan buğday ile sulanmayan buğday arasında çok fark var. Çok şükür 100 panelli elektrik sistemi kurdum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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