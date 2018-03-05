Siirtli Tekvandoculardan Madalya

Siirt'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi erkek ve bayan tekvando müsabakalarında Siirtli tekvandocular, 9 madalya alarak büyük başarıya imza attı.

Spor salonunda düzenlenen şampiyonaya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'tan erkeklerde 80, bayanlarda 70 olmak üzere toplam 7 ilden 150 sporcunun katıldığı ve 3 gün süren müsabakalar kıyasıya geçti. Tekvando Antrenörü İrfan Akınay "Müsabakalara çok iyi hazırlandık ve emeğimizin karşılığını da derece yaparak aldık. Siirt olarak ev sahipliğini yaptığımız Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando müsabakalarını tamamladık. Sporculardan Hayrünnisa Er, Selahaddin İzmir birinci geldi. Eda Toprak, Helin Demir, Yusuf Aslancı ve Serkan Şen 2'ncilik dereceleri, Yaren Şen, Muhammed Emir Sarsılmaz ve Kenan Üre 3'üncü gelerek toplamda 9 madalya kazandık. İnşallah ilerleyen tarihlerde yapılacak olan Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da aynı başarıyı gösterip derece yaparak ilimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi. - SİİRT