Siirtli Öğretmenlerden Örnek Davranış

Siirt'in Eruh ilçesinde görev yapan 13 öğretmen gönüllü olarak ihtiyaç tespit edilen köy okuluna topladıkları malzemelerle yardım eli uzattı.



Eruh ilçe merkezindeki okullarda görev yapan 13 öğretmen, Yerli Çoban İlkokuluna boya ile sıra, masa, örtü, dolap, oyuncak, kitap ve temizlik malzemesi desteği sundu.

13 gönüllü öğretmenden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fikret Keskin, yaptığı açıklamada, öğretmenliğin sadece sınıfta ders anlatmak olmadığını belirterek, çocukları mutlu etmenin, kalplerinde yer edinmenin, onlara değer vermenin de görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Çocukları mutlu etmek için eğitim gördükleri ortamı güzelleştirmek istediklerini dile getiren Keskin, bu kapsamda ilçede göreve başlayan aday öğretmenlerle seminerde ilçenin şartları ve okulların fiziki durumu hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Keskin, "Bir köy okulunu seçip, baştan sona yenileyelim istedik. Öğretmenlerimizin olumlu tepkileri bu isteğimizi daha da artırdı. Pilot olarak seçtiğimiz Yerli Çoban İlkokulu için eksikleri tespit etmeye başladık." dedi.

Okulun boyandıktan sonra temizlendiğini ifade eden Keskin, sınıfların ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.