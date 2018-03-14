Siirtli Öğrencilerden "Zeytin Dalı Harekatı"Na Destek

Siirt'te Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencileri, düzenlenen "Tek Yol Kardeşlik" adlı şiir dinletisi programı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Öğretmen Sefa Tuaç'ın hazırladığı programda okulun 3-D sınıfı öğrencileri, gösterileri ve okudukları şiirlerle vatan sevgisinin önemini vurguladı, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Okul müdürü Mahfuz Yılmaz, yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek amaçlı bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.



"Vatan sevgisi, birlik, beraberlik, şehitlik kavramlarında öğrencilerimizin ne kadar hassas olduklarını ve ileriye ne kadar güvenle bakabileceğimizi gösteren bir etkinlik oldu." diyen Yılmaz, emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğretmen Tuaç ise, temel amaçlarının Türkiye'deki birlik, beraberlik ve huzura destek vermek olduğunu belirtti.

Tuaç, "Bu yıl öğrencilerimizle hazırladığımız programı Afrin'deki Mehmetçiğimize ithaf ediyoruz." dedi.