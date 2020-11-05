Siirtli öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere destek
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Siirtli öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere destek

05.11.2020 16:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:32
Siirtli öğrencilerden İzmir'deki depremzedelere destek

Siirt'te ana sınıfı öğrencileri düzenledikleri kampanya ile İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı.

Siirt'te ana sınıfı öğrencileri düzenledikleri kampanya ile İzmir'deki depremzedelere yardım eli uzattı.

Siirt Merkez Yunus Emre İlkokulu ana sınıfı öğretmeni Bahar Kulcu'nun öncülüğünde öğrenciler, İzmir'deki depremden etkilenen akranlarına destek sunmak için kampanya başlattı.

Öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarıyla hazırladıkları yardım kolilerini AFAD İl Müdürlüğüne teslim etti.

Kulcu yaptığı açıklamada, öğrenciler arasında dayanışma duygusunu artırmayı amaçladıklarını belirterek, kampanyaya tüm sınıfın destek verdiğini söyledi.

Öğrencilerin güzel bir dayanışma örneği sergilediğini dile getiren Kulcu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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