Siirtli öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi

Siirtli öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi

Siirt'in Pervari ilçesindeki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

10.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:40
Siirtli öğrencilerden

'in ilçesindeki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi 'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.


Pervari İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir koreografi oluşturdu.


Öğretmenlerinin de destek verdiği öğrenciler, okul bahçesinde Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı dolayısıyla 10 Kasım yazısını oluşturdu, yazının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Kaynak: AA
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