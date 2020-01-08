Siirtli öğrenciler engellileri anlamak için gözleri kapalı yürüdü

08.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:02

Siirt'te Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, görme engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek için gözleri kapalı yürüdü.

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla ellerinde pankartlarla okul bahçesinde toplanan öğrencilerin yürüyüşü Güres Caddesi'ne kadar sürdü.

Okul müdürü Mehmet Nezir Çevik, gerçekleştirilen yürüyüşe ilişkin, farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliğe veli ve vatandaşların da destek verdiğini söyledi.

Öğrencilerden Nurgül Tekek, kentlerin tüm bireyler tarafından eşit imkanlarda kullanımını sağlamak, yaşanabilir mekanlar olarak düzenlenmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Fatma Sevilgen de engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden engelleri aşarak hayata sımsıkı sarılmaları ve mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA