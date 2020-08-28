Siirtli öğrenci İsveç Kraliyet Mühendislik Bilimleri Akademisi ödülüne layık görüldü
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Siirtli öğrenci İsveç Kraliyet Mühendislik Bilimleri Akademisi ödülüne layık görüldü

Siirt'te lise öğrencisi Serhan Yılmaz, İsveç Kraliyet Mühendislik Bilimleri Akademisi tarafından "Kriz Zamanında Genç İnovasyon" ödülüne layık görüldü.

28.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:13

Siirt'te lise öğrencisi Serhan Yılmaz, İsveç Kraliyet Mühendislik Bilimleri Akademisi tarafından "Kriz Zamanında Genç İnovasyon" ödülüne layık görüldü.
The New York Academy of Sciences (New York Bilimler Akademisi) üyesi de olan Siirt Türk Telekom Fen Lisesi öğrencisi Yılmaz, bu kapsamda İsveç'ten bir ve ABD'den 4 arkadaşıyla oluşturdukları 6 kişilik takımla projeler üzerine çalışma yaptı.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin çalışma gerçekleştiren Yılmaz ve arkadaşları, salgının neden olduğu en önemli sorunlardan işsizliğin ve sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılmasına yönelik proje geliştirdi.
İsveç Kraliyet Mühendislik Bilimleri Akademisine sunulan proje, "Kriz Zamanında Genç İnovasyon" ödülüne layık görüldü.
Serhan Yılmaz, AA muhabirine, yaptığı açıklamada arkadaşlarıyla yaklaşık 8 aydır çeşitli projeler geliştirdiklerini ve Kovid-19 sürecinde de çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bu projeyle Kovid-19 sürecinde işsiz olan insanların gidip daha önceki iş deneyimlerini ve yeteneklerini listeleyebilecekleri, işverenlerin ise iş aradıkları personel özelliklerini belirtebilecekleri bir platform oluşturmak ve bu platformda her iki tarafı eşleştirmeyi hedefliyoruz. Bu eleştirme sonucunda hem toplumdaki işsiz kesim yararlanabilir ve hem aile ekonomilerine katkıda bulunulabilir. Hem işverenler işçi bulabilirler hem de sağlık sistemi üzerindeki muazzam yükü ortadan kaldırabiliriz."
Serhan Yılmaz, ödülden sonra çalışmalarının İsveç basınında yer aldığını ve bazı şirketlerin dikkatini çektiğini, yaptıkları değerlendirmeler sonucu yaklaşık 1 aydır İsveç'teki bir şirketle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Müdürü İdris Yolbaş da öğrencilerinin ödüle layık görülmesini takdir ettiklerini söyledi.
Salgın sürecinde de uzaktan eğitim çalışmalarını sağlıklı şekilde sürdürdüklerini dile getiren Yolbaş, "Öğrencilerimizi eğitimin yanında bilimde ve bilimsel araştırmalarda da geliştirme eğilimindeyiz. Gerek TÜBİTAK projelerine gerek ulusal ve uluslararası bilim, robotik ve diğer yarışmalara öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Bu kapsamda öğrencimiz Serhan da projelerde aktif olarak görev alan bir öğrencidir. Kendisini, ailesini ve öğretmenlerini kutluyorum." dedi.

Siirtli öğrenci İsveç Kraliyet Mühendislik Bilimleri Akademisi ödülüne layık görüldü

Kaynak: AA

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