Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile yarışan güvercinlerine gözleri gibi bakıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile yarışan güvercinlerine gözleri gibi bakıyor

Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile yarışan güvercinlerine gözleri gibi bakıyor
05.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:01

Siirt kent merkezinde 220 metrekare alanda güvercin besleyen İdris ve Lokman Durmuş kardeşler, fiyatlarının ikinci el arabayla yarıştığı hayvanlarına gözleri gibi bakıyor.

Siirt kent merkezinde 220 metrekare alanda güvercin besleyen İdris ve Lokman Durmuş kardeşler, fiyatlarının ikinci el arabayla yarıştığı hayvanlarına gözleri gibi bakıyor.

Siirtli İdris ve Lokman Durmuş kardeşler, 220 metrekare alanda güvercin beslemeye başladı. Evlerinin bodrum katını çok sevdikleri güvercinlere ayıran kardeşlerin kuşları bir anda 200'e yükseldi. Yaklaşık 35 yıldır güvercin besleyen kardeşlerin güvercinlerin fiyatlarının toplamı 300 bin lira civarındayken, bazı güvercinlerin fiyatının ise ikinci el araçlarla yarıştığı öğrenildi.

35 yıldır güvercin beslediğini belirten İdris Durmuş, hobi olarak beslediği güvercinlerle zamanın büyük bir kısmını harcadığını, güvercinlere olan sevgisiyle herkesin ilgisini çektiğini söyledi. Durmuş, "Kuş besliyorum. 30-35 yıldır kuş sevgim var, kuş sevgisinden hariç kuş hastalığım var. Şuan burada bir sermaye yatıyor. Bazı kuşlarım var ikinci el araba fiyatına. Burada 300 bin liraya yakın kuş var. Kuşlara bir hevesle başladım küçüklüğümden beri. Kuşları çok seviyorum, sevdiğim içinde evin bütün bodrum katının hepsini kuşlarla doldurdum 200 taneye yakın kuş var, 300 bin lira değerinde kuşları sevdiğim için besliyorum" dedi.

"İkinci el araç fiyatına güvercin besliyorum"

Posta, rostov, güllü paça ve Mardin oyun güvercinlerin ayrı bir alıcısı olduğunu dile getiren Lokman Durmuş da güvercin meraklılarının ilgi gösterdiği nadir bulunan kuş türü güvercinlerin fiyatlarının bin liradan 40 bin liraya kadar olduğunu ifade etti. Lokman Durmuş, "Kuş merakım ağabeylerimden geldi. Burada 300 bin liraya kuş bulunuyor. İkinci el araç fiyatına kuşlarımız var. Kuş merakı bambaşka bir şeydir. Benim de bu merakım ağabeylerimden geldi. Çocuklarıma kadar kuş merakımız sürdürüyoruz. Bu kuşlarımız oyun kuşudur. Kostüm ve değişik kuşlarımız vardır. İşimiz gücümüz kuştur başka yapacak bir şey yok" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı Haberler
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Koronavirüsün 'mutlu oksijen yetmezliği' belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor Haberler
Koronavirüsün "mutlu oksijen yetmezliği" belirtisi ortaya çıktı: Hastaları sağlıklı gösteriyor
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı...
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Fenerbahçe'den Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'ya 4 yıllık sözleşme
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Ebru Gündeş Demet Akalın Safiye Soyman
Spor Lionel Messi Loris Karius Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Siirtli kardeşler, fiyatları ikinci el otomobil ile yarışan güvercinlerine gözleri gibi bakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 10:25:20. #1.15#
title