Siirtli Kadınlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Eğitimi

SİİRT (Habermetre) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siirtli kadınlara 'En iyi narkotik polisi anne' konulu eğitim verdi. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirtli 73 kadına kent merkezi Kooperatif Mahallesi Alpaslan Ortaokulu'nda narko rehber eğitimi verdi. Eğitime katılan annelere uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması ve bununla ilgili alınabilecek önlemler anlatıldı. Eğitim kapsamındaki programda katılımcılara 'uyuma' projesi tanıtıldı, kısa film izletildi.

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