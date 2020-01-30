: Siirtli kadınlar, depremzedeler için atkı ve bere örüyor

30.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:42

Siirtli kadınlar, ördükleri atkı ve bereleri Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere gönderecek.

Ulus Aile Destek Merkezindeki 30 kursiyer, kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle depremzedeler için atkı ve bere örüyor.

Merkez Müdürü Nurten Temiz, Siirtli kadınların, depremzedelerin üşümemesi için seferber olduğunu söyledi.

Acıların paylaştıkça azaldığını belirten Temiz, "Gönlümüz Elazığ ve Malatya için çarpıyor. Örgülerimizin bir kısmını evlerimizde, bir kısmını merkezde açtığımız trikotaj atölyesinde yapıyoruz." dedi.

Kursiyer Fecriye Nas da "Onların yaşadıkları durumu anlayabiliyoruz. Allah bu acıyı bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Rabia Olgaç ise depremden etkilenen çocuklara destekte bulunmanın kendisini mutlu ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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