Siirtli kadın çiftçinin projesi Türkiye ikincisi oldu

21.10.2019 12:24

Siirtli kadın çiftçi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler Programında sunduğu projeyle Türkiye ikinci oldu.



Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler Programında proje yarışmasının Ankara'da yapılan finalinde, Siirtli çiftçi Nurcan Deniz, Siirt'in Nar Lokumu Projesi ile dereceye ikinci oldu. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kazanılan başarı ile Siirt'in adını duyurduklarını ve bu başarının gurur verici olduğunu söyledi. Demirhan, "Kadın çiftçimiz Nurcan Deniz Siirt'in Nar Lokumu Projesi ile Ankara'da yapılan Türkiye finalinde de büyük bir başarı kazanarak Türkiye ikincisi olmuştur. Kadın çiftçimiz bu başarısı ile 17 bin lira para ödülü kazanmıştır. Para ödülü ve sağlayacağımız desteklerle projesini hayat geçirmeye çalışacağız. Umarım projesi hayata geçer ve diğer kadın çiftçilerimize örnek olur. Başarıya götüren proje aşamasında destek veren ve katkı sağlayan başta il müdürlüğü personeli olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Girişimcilik eğitimine katılan ve proje veren 75 kadın çiftçimizi tebrik ediyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA