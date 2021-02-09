Siirtli gönüllü gençler, çocuk ve yaşlılar için etkinlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirtli gönüllü gençler, çocuk ve yaşlılar için etkinlik

09.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:54
Siirtli gönüllü gençler, çocuk ve yaşlılar için etkinlik

Siirt'te bir grup genç, çocuk ve yaşlı vatandaşlara sürpriz yaparak pasta kestirdi.

Siirt'te bir grup genç, çocuk ve yaşlı vatandaşlara sürpriz yaparak pasta kestirdi.

Umut Sende Topluluğundan yapılan açıklamada, platform üyeleri olarak daha önce çalışan çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerden sonra bu kez de çocuk ve yaşlılara yönelik sosyal bir etkinliğe imza attıklarını belirtildi.

Toplumun tüm kesimleriyle dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını dile getirilen açıklamada, "Değişik mahallelerde ziyaret ettiğimiz veya yoldan geçen çocuk ve yaşlılara doğum pastası kestirdik. Nerede bir çocuk varsa ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Emeği geçen tüm topluluk üyelerine teşekkür ediyoruz. Farklı etkinliklerimiz devam edecek." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Tolga Ciğerci Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler İzmir İstifa Yangın Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirtli gönüllü gençler, çocuk ve yaşlılar için etkinlik - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:00:29. #1.16#
title