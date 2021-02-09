Siirtli gönüllü gençler, çocuk ve yaşlılar için etkinlik

Siirt'te bir grup genç, çocuk ve yaşlı vatandaşlara sürpriz yaparak pasta kestirdi.

Umut Sende Topluluğundan yapılan açıklamada, platform üyeleri olarak daha önce çalışan çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerden sonra bu kez de çocuk ve yaşlılara yönelik sosyal bir etkinliğe imza attıklarını belirtildi.

Toplumun tüm kesimleriyle dayanışmayı artırmayı amaçladıklarını dile getirilen açıklamada, "Değişik mahallelerde ziyaret ettiğimiz veya yoldan geçen çocuk ve yaşlılara doğum pastası kestirdik. Nerede bir çocuk varsa ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Emeği geçen tüm topluluk üyelerine teşekkür ediyoruz. Farklı etkinliklerimiz devam edecek." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz