Siirtli göçerlerin zorlu yayla mesaisi başladı
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Siirtli göçerlerin zorlu yayla mesaisi başladı

Hakkari'nin 3 bin 800 rakımlı Nebırnav Yaylası'na Siirt'ten gelen göçerlerin zorlu yayla mesaisi başladı.

Siirtli göçerlerin zorlu yayla mesaisi başladı
07.07.2020 09:17 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:21

Hakkari'nin 3 bin 800 rakımlı Nebırnav Yaylası'na Siirt'ten gelen göçerlerin zorlu yayla mesaisi başladı.

Siirt, Şırnak ve Batman'dan yürüyerek yola çıkan göçerler, Hakkari-Van sınırındaki Nevırnav Yaylası'na ulaştı. Hakkari'deki yaylalara gelen 15 göçer aile, yaklaşık 8 bin küçükbaş hayvanı ile zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ediyor. Kente 60 kilometre mesafede bulunan 3 bin 800 rakımlı Nebırnav Yaylası'nda yaklaşık 3 ay konaklayacak olan göçerler, korona virüs salgını gölgesinde yıllardır olduğu gibi yayla yaşamına devam ediyor.

Siirt'te ekonomik faaliyetleri hayvancılık olan ve mevsim şartlarına göre sürekli hareket halinde olan göçerler, hayvanları için daha verimli ve serin otlaklara sahip olan Hakkari'deki yaylalara göç ediyor. Yolculukları boyunca Bitlis, Tatvan, Gürpınar ve Van'ın farklı bölgelerinde 3-4 günlük sürelerle konaklayan göçerler, 3,5 ay kalacakları Nebırnav Yaylası'na çadır kurdu.

İlkbaharın soğuk ve yağmurlu havalarının yanı sıra yaz sıcağına karşın koyunlarını besleyebilmek uğruna konakladıkları yaylalarda doğayla iç içe; eğitim, sağlık, teknoloji ve sosyal hayat imkanlarından yoksun yaşayan göçerler, yıllardır et ve süt ürünleri üretip geçimlerini sağlıyorlar. Siirt'ten gelen ailelerin erkekleri gece gündüz koyunları güderken, kadınları ise günde iki kez sağımını yaptıkları koyunların sütüyle peynir üretiyor.

"YAZIN HAKKARİ'DEKİ YAYLALARA GELİYORUZ"

Yaylada güne erken başlayan kadınlar, günlük işlerinin yanı sıra kaldıkları çadırları temizleyerek ekmek pişiriyor, çocuk bakıyor ve berivanlık yapıyor.

Siirt'in Duderan aşiretine mensup Mehmet Şirin İlbay, "Biz Siirt'ten geldik. Kışı Siirt'te geçiriyoruz. Nisan ayında memleketimiz çok ısınıyor. 40-45 dereceyi buluyor. Yazın Hakkari'deki yaylalara geliyoruz. Hakkari - Van sınırındaki Nebırnav Yaylası'nı kiralıyoruz. 3-4 ay burada kalıyoruz. Bu yaylalar çok serin ve meraları da hayvanımız için çok iyi geliyor. Yeşilliği güzel, sonbahara kadar hayvanımız iyi gelişiyor. Koyunumuzu sağıyoruz, peynir yapıyoruz. Peynirimizi 20-25 TL'ye mandıracılara satıyoruz. Gelirimiz de budur. Havalar soğuyunca yavaş yavaş Siirt'e göç ediyoruz. Bahar aylarında tekrar buralara geliyoruz" şeklinde konuştu.

(Mimar Kaya/İHA)

Kaynak: İHA

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