Siirtli gençlerden bidonlu kızak
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Siirtli gençlerden bidonlu kızak

Siirt'te gençler ve çocuklar, su bidonlarından yaptıkları kızaklarla karda kaymanın keyfini çıkardı.

09.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:46
Siirtli gençlerden bidonlu kızak

'te gençler ve çocuklar, su bidonlarından yaptıkları kızaklarla karda kaymanın keyfini çıkardı.


Siirt'in ilçesinde bir grup genç, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Gençler kestikleri bidonları kızak haline getirerek rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Kestikleri bidonların içine minder yerleştirerek yokuş aşağı kayan gençler, karın tadını doyasıya çıkardı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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