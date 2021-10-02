Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor

Siirt'te ata mirası tenekecilik mesleğini dördüncü kuşak olarak sürdüren 64 yaşındaki Beşir Göz, 50 yıldır aynı çarşıda saca şekil veriyor.

SİİRT (AA) - Siirt'te ata mirası tenekecilik mesleğini dördüncü kuşak olarak sürdüren 64 yaşındaki Beşir Göz, 50 yıldır aynı çarşıda saca şekil veriyor.

Bakırcılar Çarşısı'nda sabahın erken saatlerinde iş yerini açan Göz, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor.

İl dışından aldığı sac levhaları 30 metrekarelik dükkanında eliyle şekil vererek soba, mangal, fıçı ve boru gibi eşyalara dönüştüren Beşir usta, dedesi ve babasından öğrendiği mesleğiyle geçimini sağlıyor.

Beşir Göz, AA muhabirine, son dönemde fabrikasyon ürünlere talebin artmasıyla gözden düşen tenekecilik mesleğinin doğal gazın da konutlara ulaşmasıyla tarihe karışmak üzere olduğunu, mesleği teknolojiye yenildiği için çırak bulmakta zorlandığını söyledi.

Yarım asırlık meslek hayatında 2'si oğlu olmak üzere 45 kalfa yetiştirdiğini dile getiren Göz, kışa hazırlık sürecini geçirdikleri yaz aylarının kendisi için çok yoğun geçtiğini ifade etti.

Geçmişte sanatkarlığın toplum içinde çok itibarlı konumda olduğunu, bu meslekten çok iyi gelir elde ettiğini anlatan Göz, sözlerini şöyle sürdü:

"Artık çocuklar, 'okula gideceğim' diyerek esnaflık yapmıyor. Ben iki çocuğuma da bu mesleği öğrettim. Birinci sınıfa gittiğimde öğretmenim bana 'Öğleye kadar okula geleceksin, öğleden sonra da sanat öğreneceksin.' dedi. O zaman bu düşünce hakimdi. Bu meslek daha önce altın bilezikti. Ailem bana kız istemeye gittiğinde 'Sanatkarsa kız vereceğiz, değilse vermeyeceğiz.' dediler. Sanatkar olduğum için kız verdiler. Eskiden bu mesleği yapanlar saygın ve zengin görülüyordu."

Siirt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı tarafından kesintisiz 50 yıldır mesleği sürdürdüğü için yılın ahisi seçildiğini de aktaran Göz, ömrü yettiği sürece mesleğini sürdüreceğini vurguladı.

"Soba alacak köylü bulamıyoruz"

Beşir Göz'ün kalfalığını yapan Ömer Sıtkı da 25 yıldır ustasının yanında severek mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Ustasının çarşının duayen esnafları arasında yer aldığına dikkati çeken Sıtkı, "Daha önce soba üretimine yetişemiyorduk, şimdi ise soba alacak köylü bulamıyoruz. Doğal gaz bizi bitirdi. Geçmişte sabah başladığımız işi gece 24.00'e kadar sürdürüyorduk. Keyif alıyorduk." dedi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Şallı Gülben Ergen
Spor Balotelli Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Mustafa Varank Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siirtli dördüncü kuşak teneke ustası 50 yıldır saca şekil veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 11:25:02. #1.17#