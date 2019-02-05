Siirtli Çocuklar Beşiktaş Maçını İzleyecek

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi ve Siirt Beşiktaşlılar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 45 çocuk, İstanbul'u gezip Beşiktaş-Bursaspor maçını izleyecek.

"Çocukların Hayallerini Gerçekleştirelim Projesi" kapsamında 45 çocuk, 5 günlük İstanbul gezisi için yola çıktı.

İstanbul'un tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerini yakından görme ve tanıma fırsatı bulacak çocuklar, hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Bursaspor maçını da izleyecek.

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi Siirt Beşiktaşlılar Derneği ile hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediye personeli koordinatörlüğünde çocukların İstanbul'un tarihi mekanlarını gezeceğini belirten Taşkın, "Keyifli zaman geçirecekler. Vodafone Arena'da maç izleyecekler. Beşiktaşlı futbolcularla antrenmanda fotoğraf çektirip onlarla zaman geçirme imkanları olacak. Beşiktaş Müzesi'ni gezecekler." dedi.

Geziye katılan çocuklardan Doğan Arslan, ilk kez İstanbul'a gitmenin ve Beşiktaş maçını izleyecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Çocuklardan Abdullah Alp de Beşiktaş'ı çok sevdiğini, maçı izleyeceği için çok heyecanlandığını anlattı.

Kaynak: AA